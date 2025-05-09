Украинские переселенцы отметили День Победы в Крыму.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Украинские переселенцы отметили День Победы в Симферополе, проведя выставку детских рисунков и возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в парке имени Гагарина, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничные мероприятия в Центре поддержки украинцев (ЦПУ) в Симферополе международного общественного движения «Другая Украина» начались с открытия выставки детских рисунков, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и награждения победителей конкурса.
«Для нас, как и для большинства, праздник День Победы — это символ стойкости и героизма советского народа. К сожалению, сейчас Украину охватило безумие, обесцениваются подвиги ветеранов, переписывается история военных лет, уничтожаются символы Победы. Поэтому переселенцы благодарны России, что, живя здесь, можно не бояться гордо с Георгиевской ленточкой почтить память героев, спасших мир от фашизма», — сказал РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму Олег Бондаренко.
По его словам, в День Победы главным для всех является возможность передать будущему поколению правдивую историю о подвигах дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, чтобы их помнили, чтили и гордились своими предками, своей страной и ее историей.
Завершились праздничные мероприятия экскурсией по Симферополю, возложением цветов к Танку-памятнику освободителям города и могиле Неизвестного солдата в парке имени Гагарина.