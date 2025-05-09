Украинские переселенцы отметили День Победы в Крыму.

«Для нас, как и для большинства, праздник День Победы — это символ стойкости и героизма советского народа. К сожалению, сейчас Украину охватило безумие, обесцениваются подвиги ветеранов, переписывается история военных лет, уничтожаются символы Победы. Поэтому переселенцы благодарны России, что, живя здесь, можно не бояться гордо с Георгиевской ленточкой почтить память героев, спасших мир от фашизма», — сказал РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму Олег Бондаренко.