Тысячи людей пришли на торжественный парад Победы в Уфе

«Когда мы освобождали Бахмут (ныне — Артёмовск), думали о родном крае, о родном доме, о наших семьях. Мысли о них не просто грели, а спасали от пуль и гранат. да, я потерял ногу, но я всё равно в строю. Я думаю о своих боевых товарищах, которые сейчас находятся на передовой. Я вернулся домой. И видно, что общество изменилось. Люди настроены решительно на победу. Значит победим. Ну и конечно, сегодня думаю о своём прадеде. Он воевал с 1941 по 1944 год. Получил ранение в голову и был демобилизован. Умер в 1994 году. Я был тогда совсем маленьким и не успел расспросить его о Великой Отечественной войне. Да и рассказал бы он мне? Не уверен. Фронтовики не много говорили о той войне. Немногословны и мы — ветераны СВО. Но наши дети будут знать, за что мы воевали и для чего водружали наши флаги на крышах домов и заводов Донбасса», — поделился мыслями Радик Ильясов.