Тысячи людей пришли на торжественный парад Победы в Уфе

Люди пожилого возраста, их дети, внуки и правнуки с портретами фронтовиков выстроились вдоль главной артерии города, чтобы посмотреть торжественный парад, посвященный 80-летию Великой Победы. Вместе с потомками победителей за прохождением парадных расчётов наблюдал «Башинформ».
В Уфе погода, будто понимая настроение людей, написала свой сценарий воспоминаний о годах военного лихолетья, выпавшего на долю советского народа.
С раннего утра небо хмурилось, куталось в облака и роняло на деревья, дома и асфальт дождевые слёзы — 1941 и 1942 года. Ближе к 10 часам утра долгожданные, но ещё робкие лучи солнца начали играть бликами на музыкальных инструментах сводного духового оркестра — 1942 год. Уже в самом разгаре парада начал усиливаться ветер, окончательно разогнавший обрывки неприветливых туч — 1943 и 1944 года. И, наконец, яркое небесное светило полностью озарило светом улицы города и главную сцену Уфы — 1945 год, Победа.
"А ведь так оно и было, да. Я хоть и был мальчишкой, но хорошо помню и 41-й год, и победный 45-й, — говорит 93-летний Адгам Хурматович Усманов.
«В 1943 году мне было 12 лет, работал в колхозе Гафурийского района, помогал матери в поле, работы всегда было много. Потом в Стерлитамаке строил цементный завод. Отец ушёл на фронт, мама получила документ, что он пропал без вести. К счастью, с войны отец вернулся. Оказалось, что под Сталинградом попал в плен. Я сам отдал 30 лет военной службе. Каждый раз по возможности стараюсь принимать участие в торжественных мероприятиях, здоровье позволяет прийти посмотреть. Вот и сегодня я тут. Победа же», — рассказал Адгам Хурматович.
Первым на площадь выходит знамённая группа. Она несёт Государственный флаг Российской Федерации, флаг Республики Башкортостан, Знамя Победы и Знамя 16-й гвардейской Черниговской Краснознамённой, орденов Ленина, Суворова и Кутузова II-й степени кавалерийской дивизии, сформированной как 112-я Башкирская кавалерийская дивизия.
Командовал парадом заместитель военного комиссара Башкортостана полковник Ринат Латыпов. Принимал парад военком республики полковник Михаил Блажевич.
За действием на трибунах наблюдают почётные гости — ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации: генерал-майор в отставке Умарпаша Ханалиев, генерал-майор в отставке Риф Сахабутдинов, генерал-майор в отставке Сергей Тулин, полковник запаса Рафик Ихсанов, а также участники боевых действий и члены семей участников специальной военной операции.
Торжественное прохождение парадных расчётов открыли барабанщики Башкирского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Александра Доставалова.
За ними первыми пошли военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан». Участникам спецоперации разрешили вернуться с фронта в краткосрочный отпуск, чтобы возглавить прохождение торжественной колонны.
Вёл расчёт — командир отдельной реактивной артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» гвардии старший лейтенант Александр Козоногов с позывным «Боксёр» из Стерлитамака.
Офицер поделился своими чувствами с нами после парада. Александр рассказал, что такой опыт у него первый и эмоции переполняют его сердце.
«Эмоции через край. Это со стороны я и мои товарищи невозмутимы. Но в душе ликование и безграничная радость и гордость — за наших дедов, за наших воинов, за нашу республику и великую Россию, — говорит Александр. — Я благодарен за доверие возглавить парадный расчёт командиру и замполиту полка, начальнику артиллерии и, конечно же, советнику Главы республики Алику Камалетдинову. Это очень большая ответственность и надеюсь, у нас всё получилось. Для меня парад Победы очень много значит. Я мысленно нёс портрет своего прадеда Козоногова Степана Ивановича. Он в 1941 году защищал Москву, в самое тяжёлое время. Там же он и погиб. Потомки наших героев никогда не отступят и обязательно будет наша победа».
Вслед за «Башкортостаном» чеканили шаг участники специальной военной операции башкирского батальона особого назначения имени Салавата Юлаева.
После них парад продолжили ветераны воздушно-десантных войск и спецназа, ветераны боевых действий в Афганистане, Закавказье, Югославии, Сирии, ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ России, казаки Уфимско-Табынского отдела Оренбургского казачьего войска, сотрудники УФСИН по РБ, главного управления МЧС по РБ, полка ППС, Башкортостанской таможни, курсанты военной кафедры, юнармейцы, кадеты, ученики шаймуратовских классов.
В едином строю связь времён и поколений. В данном случае — это не просто фраза, а настоящая иллюстрация преемственности поколений. В этом убеждён начальник кадетской школы-лицея села Булгаково, подполковник запаса, ветеран боевых действий Тимофей Присяжнюк.
Сегодня он шёл во главе группы воспитанников кадетской школы-лицея села Булгаково Уфимского района и открыл парадный расчёт Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Он — отец, воспитавший достойного защитника Отечества. Сын Тимофея Викторовича сейчас в зоне СВО возглавляет центр по подготовке снайперов ВДВ, готовит их и вместе с ними выполняет боевые задачи на передовой.
«Мы отдаём огромную дань уважения нашим предкам, нашим дедушкам и бабушкам, которые 80 лет назад отстояли свободу и независимость нашей Родины в борьбе с фашизмом, сломали ему хребет и обеспечили нашу сегодняшнюю счастливую жизнь. Сейчас стоит задача воспитывать подрастающее поколение с чувством любви к Отчизне и уважением к предкам. Мы должны рассказывать детям, во-первых, кто такие ветераны Великой Отечественной войны, поскольку не все застали фронтовиков. И, во-вторых, объяснить, о ветеранах СВО и роли спецоперации в современной истории», — сказал Тимофей Присяжнюк.
За время СВО в стране усилился патриотизм, говорят заместитель командира штурмовой группы, ветеран спецоперации Радик Ильясов и его товарищ Максим Корлыханов.
Любовь к Родине в обществе была всегда, она впитана в россиян с молоком матери и острым взглядом отца, уточняют они. Но именно события на Донбассе сделали народ ещё крепче и показали, что мы непобедимы, отметил участник СВО.
«Когда мы освобождали Бахмут (ныне — Артёмовск), думали о родном крае, о родном доме, о наших семьях. Мысли о них не просто грели, а спасали от пуль и гранат. да, я потерял ногу, но я всё равно в строю. Я думаю о своих боевых товарищах, которые сейчас находятся на передовой. Я вернулся домой. И видно, что общество изменилось. Люди настроены решительно на победу. Значит победим. Ну и конечно, сегодня думаю о своём прадеде. Он воевал с 1941 по 1944 год. Получил ранение в голову и был демобилизован. Умер в 1994 году. Я был тогда совсем маленьким и не успел расспросить его о Великой Отечественной войне. Да и рассказал бы он мне? Не уверен. Фронтовики не много говорили о той войне. Немногословны и мы — ветераны СВО. Но наши дети будут знать, за что мы воевали и для чего водружали наши флаги на крышах домов и заводов Донбасса», — поделился мыслями Радик Ильясов.
«Мы будем думать о своих товарищах, которые защищают нашу Родину. Они в данный момент находятся на передовой. И навсегда в наших сердцах те, кто пал смертью храбрых. Пока мы помним — они живы. Как и наши героические предки», — добавил Максим Корлыханов.
Рядом с бойцами ветераны службы в Афганистане. Они тоже думают о своих товарищах — живых и павших. День Победы — дата особая в жизни каждого военнослужащего и ставшая днём памяти всех воинов, говорит подполковник запаса ВДВ Рафаэль Ганиев.
«На праздник мы пришли с боевыми товарищами, вместе воевали в Афгане. Прошу прощения, но любой праздник в нашей стране меркнет перед Днём Великой Победы. У меня дядя погиб на войне, деды — в Смоленской области, другой — под Берлином. Сейчас наши земляки на СВО. Испытываю гордость за них. Они — мощь нашей Отчизны. Жаль, что наш возраст не позволяет присоединиться к ним. Сейчас мы не можем встать в строй и помочь нашим парням. Но знайте, если вдруг понадобится, мы запросто вернёмся. Порох ещё есть в пороховнице. Верно говорю?», — улыбается Рафаэль Ганиев.
С товарищем согласны гвардии рядовой ВДВ Ильдар Идрисов, гвардии сержант Алик Нуриахметов, гвардии-майор Марат Адигамов.
На параде состоялось прохождение военной техники времён Великой Отечественной войны. Его открыл легендарный полноприводный военный автомобиль общего назначения ГАЗ-67. Отечественный внедорожник в годы войны приобрёл известность под прозвищем «Иван-Виллис».
В это время в небе над зрителями пролетел лёгкий боевой самолёт По-2. На этой воздушной машине воевали пилоты женского авиационного бомбардировочного полка, прозванные фашистами «ночными ведьмами».
Перед трибунами прошёл грохоча траками танк Великой Отечественной войны — Т-34. Все знают значение этой машины. Легендарная «тридцатьчетвёрка» сыграла решающую роль в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, под Берлином.
За ним проследовали лёгкий танк Т-70, самый скоростной и манёвренный танк Т-26, гусеничный бронированный артиллерийский тягач межвоенного периода Т-20 «Комсомолец», грузовой автомобиль ЗиС-5, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, известная как «Катюша».
Потом пошли современные боевые машины. Их колонну возглавил армейские автомобили «Тигр», бронетранспортёр БТР-82А, автомобили «Урал ВВ» и АСТЕЙС-7020 «Патруль» и другая техника, которая сейчас показывает свои возможности в зоне СВО.
Зрители переключат вновь своё внимание на небо. Над ними пролетела группа вертолётов и самолётов аэродромного комплекса малой авиации «Первушино».
Многоцелевой вертолёт Ка-26 пронёс государственный флаг Российской Федерации, средний транспортный вертолёт Ка-32 — флаг Башкортостана. За ними проследовал лёгкий многоцелевой вертолёт «Ансат», спасший не одну жизнь. Строй винтокрылых машин замкнул самый массовый двухдвигательный многоцелевой вертолёт Ми-8.
После вертолётов «клином» пролетели лёгкие самолёты. Пилоты продемонстрировали высший пилотаж, послуживший стартом концерту творческих коллективов Уфы.
Прозвучали легендарные песни «Катюша», «Майский вальс», «День Победы». На площади перед трибунами вальсирующие артисты показали радость Победы, счастье жён, встречающих вернувшихся с фронта мужей и мир, который они принесли.
Волевые лица мужчин, светлые улыбки молодёжи и детей, сияние женской красоты. Подробнее и ярче передают лишь фотографии информагентства «Башинформ». Смотрим и запоминаем день 80-летия Великой Победы.