В Иркутске продолжаются праздничные мероприятия ко Дню Победы

В Иркутске 9 мая отмечают 8-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Торжества начались с церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, особую символичность мероприятию придала передача лампады с частичкой огня от могилы Неизвестного солдата в Москве. Вечером, в 21:00 у Дома молодежи, от этого пламени зажгут тысячу лампад в рамках акции «Свеча Победы».