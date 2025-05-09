В Иркутске продолжаются праздничные мероприятия ко Дню Победы

В Иркутске 9 мая отмечают 8-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Торжества начались с церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, особую символичность мероприятию придала передача лампады с частичкой огня от могилы Неизвестного солдата в Москве. Вечером, в 21:00 у Дома молодежи, от этого пламени зажгут тысячу лампад в рамках акции «Свеча Победы».
— День Победы для нас навсегда священный праздник воинской славы и доблести солдат-освободителей. Сегодня мы с благодарностью и гордостью вспоминаем всех, кто внес свой вклад в разгром нацистской Германии: военнослужащих, врачей, работников заводов и фабрик, тружеников тыла, простых граждан, вставших на защиту своей земли, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На площади графа Сперанского состоялся традиционный парад с участием военных, кадетов, суворовцев и представителей силовых ведомств. Впервые в иркутском параде участвовали воспитанники Читинского суворовского училища МВД. За пешими колоннами последовал проезд военной техники, включая машины ракетных войск стратегического назначения. Празднование завершится в 22:00 после салюта, который можно наблюдать с Нижней Набережной.