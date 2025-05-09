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В Крыму почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

В Крыму почтили память павших, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Симферополе почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу «Вечный огонь» на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Ю. А. Гагарина, передает корреспондент РИА Новости.

Возглавили шествие глава республики Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов. Среди почетных гостей — ветераны Великой Отечественной войны, а также участники специальной военной операции.

После возложения цветов была объявлена минута молчания по павшим в годы войны.

В общении с журналистами Аксенов назвал День Победы великим праздником.

«Это великая Победа. Исторически — это самый большой праздник. Спасибо всем ветеранам за Победу и тем ребятам, которые и сегодня защищают родину и приближают победу, дают нам возможность работать, жить и строить будущее», — сказал Аксенов.

Памятные мероприятия также прошли во всех городах полуострова.