В Челябинске на параде прибегли к беспрецедентным мерам безопасности

В этом году праздничные мероприятия проходят под особенно пристальным контролем. Из-за громких заявлений наших западных «коллег» и продолжающейся СВО на акциях применяются беспрецедентные меры безопасности. Об одной из таких рассказали журналисты «Южноуральской панорамы», наблюдавшие шествие военных и техники с трибун.