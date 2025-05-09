В Челябинске на параде прибегли к беспрецедентным мерам безопасности

В этом году праздничные мероприятия проходят под особенно пристальным контролем. Из-за громких заявлений наших западных «коллег» и продолжающейся СВО на акциях применяются беспрецедентные меры безопасности. Об одной из таких рассказали журналисты «Южноуральской панорамы», наблюдавшие шествие военных и техники с трибун.
Зрителей, пришедших понаблюдать за парадом, досматривали очень тщательно. Для этого сотрудники правоохранительных органов использовали стационарные и ручные детекторы металла. На всякий случай гостям запретили брать с собой воду. Также проносить на трибуны не разрешили зонты.
К счастью, нынешний парад прошёл относительно спокойно. В СМИ пишут о нескольких людях, которым стало плохо, но эти случаи носили единичный характер. К тому же больным сразу оказали помощь дежурившие рядом медики.