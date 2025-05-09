Номинальная зарплата в Ростовской области превысила 62,3 тысячи рублей

Номинальная заработная плата в Ростовской области в январе — феврале 2025 года превысила 62,3 тысячи рублей. Об этом сообщает Ростовстат.
Статистические исследования показали, что указанный уровень оплаты труда на 15,7% выше, чем за такой же период прошлого года.
Добавим, по уровню занятости населения (62,1%) донской регион находится на втором месте в ЮФО. Количество работающих людей по итогам первого квартала 2025 года составило 2176,8 тысячи человек, это на 0,8% больше по сравнению с первым кварталом предыдущего года.
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