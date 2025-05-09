Номинальная зарплата в Ростовской области превысила 62,3 тысячи рублей

Добавим, по уровню занятости населения (62,1%) донской регион находится на втором месте в ЮФО. Количество работающих людей по итогам первого квартала 2025 года составило 2176,8 тысячи человек, это на 0,8% больше по сравнению с первым кварталом предыдущего года.