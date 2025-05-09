Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Номинальная зарплата в Ростовской области превысила 62,3 тысячи рублей

Среднюю оплату труда в Ростовской области назвали аналитики Ростовстата.

Источник: Комсомольская правда

Номинальная заработная плата в Ростовской области в январе — феврале 2025 года превысила 62,3 тысячи рублей. Об этом сообщает Ростовстат.

Статистические исследования показали, что указанный уровень оплаты труда на 15,7% выше, чем за такой же период прошлого года.

Добавим, по уровню занятости населения (62,1%) донской регион находится на втором месте в ЮФО. Количество работающих людей по итогам первого квартала 2025 года составило 2176,8 тысячи человек, это на 0,8% больше по сравнению с первым кварталом предыдущего года.

Подпишись на нас в Telegram.