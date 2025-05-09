ГАИ предупредила о новой синей разметке на дорогах в Минске

В ведомстве обратили внимание, что синяя разметка появится во всех районах Минска. Сообщается, что ее нанесут на всех участках с платными парковками вдоль проезжей части. В пресс-службе отметили, что водители смогут без лишней путаницы найти разрешенное место для стоянки.