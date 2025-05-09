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ГАИ предупредила о новой синей разметке на дорогах в Минске

ГАИ сказала минчанам про новою разметку на дорогах города.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ предупредила о новой синей разметке на дорогах в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Новая разметка на улицах столицы», — говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что синяя прерывистая разметка на дорогах в Минске является нововведением 2025 года. Сказано, что она обозначает зону платной парковки. Говорится, что первыми участками, где нанесли данную разметку в городе, оказались три улицы: Академическая, Платонова, Киселева.

В ведомстве обратили внимание, что синяя разметка появится во всех районах Минска. Сообщается, что ее нанесут на всех участках с платными парковками вдоль проезжей части. В пресс-службе отметили, что водители смогут без лишней путаницы найти разрешенное место для стоянки.

«Обращаем внимание, что существующая разметка (белый пунктир) продолжает действовать пока ведутся работы по обновлению», — уточнили в ГАИ.