«Рекорд Победы» по произвольному подъему гирь установили в Иркутске

Всероссийская акция по произвольному подъему гирь «Рекорд Победы» (6+) прошла на площади у памятника Александру III в Иркутске сегодня, 9 мая. Мероприятие было посвящено празднованию (0+) 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все участники акции должны были поднять гирю 29 220 раз — такое же количество дней прошло с 9 мая 1945 года до 9 мая 2025 года. По итогам акции рекорд Победы был установлен, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, открытие акции посетили министр спорта региона Павел Богатырев, зампредседателя Регионального отделения ДОСААФ России по области, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Юрий Брутчиков, президент Федерации гиревого спорта Иркутской области Андрей Солонин. Они поздравили участников акции с Днем Победы.
«Сегодня вся наша страна празднует самый великий праздник — это День Победы. Мы все помним и будем помнить всегда подвиг советского народа — подвиг на фронтах, подвиг в тылу, подвиг всех, кто ковал победу. Поздравляю всех с праздником. С Днем Победы!» — сказал на открытии мероприятия Павел Богатырев.
Участие в спортивном мероприятии приняли спортсмены, ветераны боевых действий, дети, школьники, студенты, пенсионеры и другие желающие. Вес гирь подбирался индивидуально в зависимости от возраста — от 6 до 32 кг. Упражнение выполнялось по выбору — рывок или толчок.
Наиболее опытным участником стал 74-летний Олег Золотуев. Самым маленьким участником был 7-летний Идрис Нормухамедов. Рекордсменом акции стал Роман Куковеров, который в течение двух часов поднял гирю 16 кг 1750 раз. К «Рекорду Победы» также присоединились жители Тулуна, Байкальска, Зимы, Усть-Кута, Железногорска-Илимского, поселков Бохан, Баяндай, Мегет, сел Оса, Оёк и других населенных пунктов области.
Напомним, что в 2024 году в рамках акции «Рекорд Победы» участники должны были поднять гирю 28 тысяч 855 раз. Участниками акции в Иркутске стали более 90 человек. «Рекорд Победы» был установлен. Самым опытным участником стал 84-летний Валерий Шашлов. Мужчина поднял гирю в 8 кг 690 раз. Роман Бобров установил личный рекорд, подняв гирю весом 16 кг 2024 раза.