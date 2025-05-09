«Рекорд Победы» по произвольному подъему гирь установили в Иркутске

Всероссийская акция по произвольному подъему гирь «Рекорд Победы» (6+) прошла на площади у памятника Александру III в Иркутске сегодня, 9 мая. Мероприятие было посвящено празднованию (0+) 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все участники акции должны были поднять гирю 29 220 раз — такое же количество дней прошло с 9 мая 1945 года до 9 мая 2025 года. По итогам акции рекорд Победы был установлен, пишет ИА IrkutskMedia.