Два легендарных паровоза в Красноярске 9 мая дали «Гудок Победы»

Традиция машинистов подавать звуковые сигналы ведет свой отсчет с 1945 года. В ночь на 9 мая 1945 года вся страна услышала торжественные гудки поездов, когда Юрий Левитан зачитал по радио текст о капитуляции Германии. Этот звуковой сигнал стал памятным для железнодорожников.