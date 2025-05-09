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Два легендарных паровоза в Красноярске 9 мая дали «Гудок Победы»

В 12 часов дня 9 мая прозвучал «Гудок Победы».

Источник: КрасЖД

В Красноярске поезда дали «Гудок Победы». Об этом рассказали в КрасЖД.

В 12 часов дня 9 мая прозвучал «Гудок Победы». Просигналили электровозы, тепловозы, электрички и два легендарных паровоза — «Лебедянка» и «Серго Орджоникидзе», стоящий на пьедестале у вокзала.

Традиция машинистов подавать звуковые сигналы ведет свой отсчет с 1945 года. В ночь на 9 мая 1945 года вся страна услышала торжественные гудки поездов, когда Юрий Левитан зачитал по радио текст о капитуляции Германии. Этот звуковой сигнал стал памятным для железнодорожников.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске состоялось шествие в честь Дня Победы. Опубликованы фотографии с торжественного мероприятия.