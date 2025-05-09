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Ровесник Великой Победы: стала известна военная история НОВАТа

Решение о завершении строительства, принятое в разгар войны в 1942 году, стало актом культурного сопротивления.

Источник: Om1 Новосибирск

Символ культурной жизни Сибири, НОВАТ, оказался ровесником Великой Победы — его торжественное открытие состоялось 12 мая 1945 года, всего через три дня после капитуляции Германии.

Судьба театра сложилась необычно: начатое в 1931 году строительство было прервано войной. В военные годы недостроенное здание с гигантским куполом стало убежищем для бесценных музейных коллекций, эвакуированных из европейской части страны. Однако даже в эти тяжёлые годы под сводами будущего театра звучала музыка — здесь выступали эвакуированные артисты, включая легендарный оркестр Ленинградской филармонии под управлением Мравинского.

Решение о завершении строительства, принятое в разгар войны в 1942 году, стало актом культурного сопротивления. И вот, в мае 1945-го, театр открыл свои двери оперой «Иван Сусанин» — произведением о народном подвиге, ставшим пророческим символом для послевоенной эпохи.