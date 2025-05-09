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«Паруса Победы» украсили бухту Золотой Рог

В День Победы во Владивостоке прошел морской парад.

Источник: PrimaMedia.ru

9 мая в бухте Золотой Рог состоялась акция «Паруса Победы» (0+). По акватории бухты Золотой Рог курсировали девять подсвеченных яхт. Мероприятие началось в 20:00. Когда в столице Приморья стемнело, капитаны включили подсветку парусов, сообщает ИА PrimaMedia.

В морском параде участвовали одна большая и восемь яхт поменьше. Возглавляла парад яхта Vesta, на которой вышел в море командор яхт-клуба «7 футов» Михаил Ермаков. Также в море вышли небольшие парусники Rock & Roll, «Блюз», «Самба» и другие.

«Мы решили проводить “Паруса Победы” в одно время с открытием “Улицы Героев” на набережной Цесаревича. К 20:00 в районе набережной Цесаревича подойдут девять яхт, которые будут курсировать от Золотого моста до дока “Дальзавода”. Это не гонка, а парад парусов. Когда стемнеет, мы включим красные фонари, которые будут подсвечивать паруса. Будет красиво», — сказал Михаил Ермаков.

Данная акция проходит в рамках празднования Дня Победы и проводится впервые. По словам организаторов, это еще одна возможность выразить благодарность тем, кто завоевал победу в Великой Отечественной войне.

«День Победы для всех россиян и жителей бывших союзных республик, как спел Лев Лещенко, — это праздник со слезами на глазах. Нет таких семей, которые не затронула бы эта война», — добавил Михаил Ермаков.

Параллельно с «Парусами Победы» в 20:00 на набережной Цесаревича открылась «Улица Победы». Там установили 12 стендов с портретами героев специальной военной операции и инсталляцию «Звезда».