«Паруса Победы» украсили бухту Золотой Рог

«Мы решили проводить “Паруса Победы” в одно время с открытием “Улицы Героев” на набережной Цесаревича. К 20:00 в районе набережной Цесаревича подойдут девять яхт, которые будут курсировать от Золотого моста до дока “Дальзавода”. Это не гонка, а парад парусов. Когда стемнеет, мы включим красные фонари, которые будут подсвечивать паруса. Будет красиво», — сказал Михаил Ермаков.