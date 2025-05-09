Финальная серия военной драмы «Таганрог» вышла в Premier 9 мая

Сериал снимался в том числе и в самом Таганроге, а к написанию сценария его авторы подошли со всей серьезностью: военная драма очень аккуратно и лишь эпизодами позволяет себе даже малейший художественный вымысел, по большей степени здесь — переложенная в игровое кино документалистика. От осознания чего, надо сказать, становится еще более жутко: смотря на кадры с Петрушинской балки (она же Петрушина балка, известная также как «Балка смерти»), где оккупация совершала систематический геноцид мирных жителей, или серию с леденящим душу насильственным использованием детей в качестве доноров крови для немцев, очень хочется, чтобы все показанное было именно художественным вымыслом. Но, к сожалению, это не так.