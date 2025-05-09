В Воронеже столетний ветеран проехал на параде на танке Т-34

ВОРОНЕЖ, 9 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, танкист Николай Борисов, которому в ноябре 2024 года исполнилось 100 лет, проехал на танке Т-34 на параде Победы в Воронеже, передаёт корреспондент РИА Новости.
В военном параде, приуроченному к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие почти две тысячи человек и 20 единиц боевой техники времён ВОВ и современных вооружений.
Парад военной техники открыл автомобиль ГАЗ-67, который во времена Великой Отечественной войны использовался как перевозчик живой силы. После него прошел легендарный танк Т-34, его экипажем командовал танкист, ветеран Великой Отечественной войны, гвардии полковник в отставке Николай Борисов, которому в ноябре 2024 года исполнилось 100 лет. В годы войны Николай Николаевич подбил 10 танков противника, участвовал в битве на Курской дуге, освобождал УССР, Польшу, Чехословакию и Германию.
В колоне военной техники прошла легендарная реактивная система «Катюша», лёгкие танки Т-70 и Т-26, а также другие виды советской техники.
В колонне шли образцы современной техники. Среди них пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300, а также машины РЭБ «Красуха» и «Москва», которые во время проведения специальной военной операции защищают небо Воронежской области.