В Воронеже столетний ветеран проехал на параде на танке Т-34

Парад военной техники открыл автомобиль ГАЗ-67, который во времена Великой Отечественной войны использовался как перевозчик живой силы. После него прошел легендарный танк Т-34, его экипажем командовал танкист, ветеран Великой Отечественной войны, гвардии полковник в отставке Николай Борисов, которому в ноябре 2024 года исполнилось 100 лет. В годы войны Николай Николаевич подбил 10 танков противника, участвовал в битве на Курской дуге, освобождал УССР, Польшу, Чехословакию и Германию.