В Петербурге прошел пробег ретроавтомобилей с ветеранами и участниками СВО

«Главное для нас — возможность быть вместе с вами. Мы сделали все, чтобы вам было сегодня удобно. Вместе с вами по Невскому проспекту проедут ваши наследники — герои СВО. Они доказали, что достойны памяти своих дедов и прадедов. И это тоже ваша заслуга. Вы воспитали новое поколение защитников Родины», — обратился он к ветеранам.