В Петербурге прошел пробег ретроавтомобилей с ветеранами и участниками СВО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 мая — РИА Новости. Пробег ретроавтомобилей по Невскому проспекту с ветеранами, блокадниками и участниками СВО состоялся в Петербурге по маршруту от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно, сообщает пресс-служба правительства города.
«Вы вновь показываете пример молодым поколениям. Президент России не раз говорил, что главные герои праздника — это вы, наши ветераны. Сегодня здесь собрался весь Петербург, чтобы поблагодарить вас. Наш традиционный пробег ретроавтомобилей по Невскому проспекту стал символом преемственности поколений», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Глава города подчеркнул, что сегодня в Петербурге будет еще много важных и интересных событий.
«Главное для нас — возможность быть вместе с вами. Мы сделали все, чтобы вам было сегодня удобно. Вместе с вами по Невскому проспекту проедут ваши наследники — герои СВО. Они доказали, что достойны памяти своих дедов и прадедов. И это тоже ваша заслуга. Вы воспитали новое поколение защитников Родины», — обратился он к ветеранам.
В пробеге участвовали более 100 машин и мотоциклов — легендарные модели советского производства, а также автомобили, полученные СССР для фронта по ленд-лизу. Среди них — городские легковые автомобили, машины-заправщики, автобусы, грузовики, легендарные пусковые реактивные установки «Катюша». В числе моделей — редкие ЗИС-5, «Студебеккер», ГАЗ АА, «Паккард», ГАЗ-67, «Додж WC-51», «Виллис», ГАЗ М1 («Молотов-1») и другие, а также вездеходы и броневики времен Великой Отечественной войны.
Подобная техника применялась Красной Армией при обороне Ленинграда, при доставке в город продовольствия и эвакуации жителей из кольца блокады. Машины играли важную роль в Ленинградской битве и других ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Восстановлением автомобилей, возвращением их к новой жизни занимались энтузиасты, в том числе из патриотического объединения «Ленрезерв» и Военно-технического общества. −0-