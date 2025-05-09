Пермские суворовцы в День Победы показали на набережной Камы строевое дефиле

В честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне курсанты Пермского суворовского военного училища на набережной Камы продемонстрировали строевое дефиле.
Наставник юных военнослужащих полковник Юрий Гирин рассказал «КП-Пермь» подробности о том, как ребята готовились к мероприятию.
— Своим выступлением наши ребята — первая рота, девятый класс — продемонстрировали строевую выучку — отточенность и слаженность совместных действий в выполнении строевых приемов и элементов с оружием. Уникальность этой программы в том, что она вырабатывает командный дух, где от каждого из них зависит все выступление целиком.
Репетиции юные суворовцы начали полгода назад. Тренировки начинались с отработки правильного строевого шага с высоким подъемом ноги и выработки правильной осанки.
Юрий Гирин оценил выступление курсантов на твердую четверку и заметил, что ребятам есть к чему стремиться.
— Есть кое-какие шероховатости, кое-что нужно подтянуть, но у ребят продолжается учеба, плюс идет подготовка к ОГЭ, поэтому время на тренировки мы, что называется, выкраивали, и в этом смысле ребята молодцы! Такие тренировки с последующим выступлением воспитывают не только командный дух, это один из элементов патриотического воспитания, любви к нашей Родине.
Выступление юных курсантов действительно производит потрясающее впечатление. Смотрите сами: