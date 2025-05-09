Пермские суворовцы в День Победы показали на набережной Камы строевое дефиле

— Есть кое-какие шероховатости, кое-что нужно подтянуть, но у ребят продолжается учеба, плюс идет подготовка к ОГЭ, поэтому время на тренировки мы, что называется, выкраивали, и в этом смысле ребята молодцы! Такие тренировки с последующим выступлением воспитывают не только командный дух, это один из элементов патриотического воспитания, любви к нашей Родине.