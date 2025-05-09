Число туристов в природных парках Башкирии выросло в 10 раз

Наибольшей популярностью пользуется природный парк «Мурадымовское ущелье», где побывали более 1300 человек. Более 700 туристов побывали в природном парке «Иремель». Растет популярность самого молодого природного парка Башкирии — «Зилим». Здесь открылся сплав по реке и в парк приехали любители активного отдыха из Уфы, Стерлитамака, Татарстана, Челябинской области, Удмуртии, Екатеринбурга и Тобольска. Кроме того, туристы потянулись на одно из самых красивых озер республики — Кандрыкуль. В одноименном природном парке в преддверии нового туристического сезона очистили от мусора берега, привели в порядок смотровые площадки и др.