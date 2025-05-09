Более 10 подростков отстранили от управления транспортом неделю в Омской области

К ответственности были привлечены не только юные нарушители, которые без разрешения взрослых решили воспользоваться их транспортом, но и их родители — за оставление ключей в открытом для детей доступе.
В нескольких случаях это привело печальным последствиям — авариям, в которых пострадали люди. К примеру, 5 мая в Исилькульском районе 15-летний подросток на квадроцикле не справился с управлением и сбил своего ровесника, который впоследствии обратился за медпомощью.
«Стоит отметить, что нередко и сами взрослые не осознают опасность, и сами приобретают для детей такие “игрушки”», — отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
Так вечером третьего мая автоинспекторы остановили 14-летний водителя питбайка на улице Комарова в Омске. Против него было возбуждено административное дело за управление транспортом без водительских прав.
Мама мальчика пояснила, что сама купила сыну питбайк для занятий мотоспортом. В отношении неё также был составлен административный протоколов за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющего такого права. В первом случае штраф за правонарушение составляет от 5 000 до 15 000 рублей, во втором — 30 000 рублей.
Информация по всем нарушителям и их родителям передана в ПДН.