Более 10 подростков отстранили от управления транспортом неделю в Омской области

В нескольких случаях это привело печальным последствиям — авариям, в которых пострадали люди. К примеру, 5 мая в Исилькульском районе 15-летний подросток на квадроцикле не справился с управлением и сбил своего ровесника, который впоследствии обратился за медпомощью.