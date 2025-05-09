Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы войны

«Советские учителя в годы войны, несмотря на все трудности, оставались верными своей высокой миссии. Они вели занятия в самых сложных условиях, делились знаниями и душевным теплом, создавали новые методики. Все это свидетельствует о стойкости советской системы образования и героизме учителей», — сказал заместитель председателя правительства, слова которого приводит его аппарат.