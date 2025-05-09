Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы войны

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы Великой Отечественной войны.
«Советские учителя в годы войны, несмотря на все трудности, оставались верными своей высокой миссии. Они вели занятия в самых сложных условиях, делились знаниями и душевным теплом, создавали новые методики. Все это свидетельствует о стойкости советской системы образования и героизме учителей», — сказал заместитель председателя правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что современные педагоги также остаются верны своему делу: продолжают передавать ученикам знания и формируют у них крепкую ценностную основу.
Кроме того, в День Победы в России стартует новый проект о подвигах учителей во время войны — «Подвиг учителя», созданный Центром знаний «Машук» совместно с участниками Всероссийской историко-просветительской программы Музея Победы «Школьный музей Победы». В рамках него все желающие смогут узнать реальные истории педагогов-героев, воевавших на фронте.
Также Чернышенко напомнил о достижениях советских ученых, изобретателей, преподавателей вузов и студентов в годы Великой Отечественной войны. Они создавали прикладные разработки, проводили фундаментальные исследования, готовили нужные стране кадры.
«Пример современных героев СВО показывает, что и сейчас в нашей стране есть самоотверженные люди — настоящие патриоты», — подчеркнул вице-премьер.