Андрей Шимкив поздравил новосибирцев с Днём Великой Победы

«И тем более мы не можем этого забыть сегодня, на фоне того, что творится в мире, в мировом сообществе, когда пытаются переписать историю. Но я уверен, что мы не дадим никому перечеркнуть факты, позволить забыть о том, кто победил в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Андрей Шимкив.