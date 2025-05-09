Андрей Шимкив поздравил новосибирцев с Днём Великой Победы

Торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в Новосибирске с особым размахом. Утром 9 мая на главной площади города — площади имени Владимира Ленина — состоялся традиционный военный парад, в котором приняли участие представители власти во главе с председателем Законодательного Собрания Новосибирской области Андреем Шимкивым.
Парад начался ровно в 10 часов утра. По брусчатке площади строевым шагом прошли подразделения Новосибирского гарнизона, после чего зрители увидели мощь современной российской армии — колонны военной техники. Кульминацией стал пролет авиации, вызвавший бурные аплодисменты собравшихся.
Особенно трогательным моментом стало шествие «Бессмертного полка», которое после двухлетнего перерыва вновь прошло в очном формате. Тысячи новосибирцев с портретами своих героических предков прошли по Красному проспекту до Дома офицеров.
«Это, действительно, так! Посмотрите, сколько людей на улицах города. Это семьи, представители всех поколений: и старшего, и среднего, и дети. А это значит, что память жива!» — сказал Андрей Шимкив журналистам.
Спикер регионального парламента особо отметил важность сохранения исторической правды в современных условиях.
«И тем более мы не можем этого забыть сегодня, на фоне того, что творится в мире, в мировом сообществе, когда пытаются переписать историю. Но я уверен, что мы не дадим никому перечеркнуть факты, позволить забыть о том, кто победил в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Андрей Шимкив.
В колонне «Бессмертного полка» Андрей Шимкив пронес портрет своего деда — Семёна Петровича Мальцева, который ушел на фронт в самые первые дни войны — 22 августа 1941 года. Эта личная история стала яркой иллюстрацией того, как в каждой российской семье бережно хранят память о подвиге предков.
Праздничные мероприятия продолжились в течение всего дня: легкоатлетической эстафетой, концертами на Михайловской набережной, а вечером небо над городом озарилось праздничным салютом. Эти события еще раз показали, что даже спустя 80 лет День Победы остается самым важным и объединяющим праздником для всех поколений россиян.