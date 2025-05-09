А фамилия моя известна: как живут потомки великих маршалов Победы

— В детстве мне воспитание никогда не позволяло говорить о том, что я правнучка Георгия Константиновича. Единственное, иногда кто-то мог случайно узнать об этом. Один раз, я помню, показали по телевизору, и об этом узнала учительница. Но и то, я попросила папу с ней встретиться и поговорить, чтобы она никому об этом не рассказывала, — говорит «ВМ» Варвара. — Заслуги Георгия Константиновича — это только его заслуги. И все, что я делаю в своей жизни, я не должна никоим образом получать за счет его имени.