А фамилия моя известна: как живут потомки великих маршалов Победы

В столице накануне 9 Мая прошла акция «Сирень Победы» с участием потомков великих полководцев. Вместе с москвичами они высаживали кустарники, сорта которых названы в честь маршалов Победы. Старший преподаватель кафедры истории России факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Владислав Моржеедов рассказал «Вечерней Москве», в каких условиях росли дети военачальника.
Род деятельности человека накладывает отпечаток и на его семейную жизнь. Для военачальников дисциплина и ответственность — одни из ключевых принципов. Но в меру своих возможностей они уделяли внимание и своим детям, были любящими отцами. Многие потомки командиров Красной армии стали успешными людьми. Могло сказаться строгое воспитание, чувство ответственности, высокие моральные принципы, умение ставить цели и добиваться их, поддержка семейных традиций. Члены семей советских военачальников испытывали определенное давление. Например, стремление не уронить честь семьи, необходимость соответствовать высокому статусу. К ним может проявляться особое внимание со стороны общественности, повышенный интерес историков, биографов. Некоторые потомки выбирают профессии, связанные с сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Другие сознательно уходят в менее публичные сферы деятельности. Есть и те, кто предпочитает вести обычную жизнь, не афишируя свое происхождение.
По стопам «генерала Малино».
Военачальник Родион Яковлевич Малиновский с 1937 по 1938 год принимал участие в Гражданской войне в Испании на стороне республиканского правительства. Любовь к этой стране «генерала Малино» (так называли маршала в Испании) с детских лет привил своей дочери Наталье. Она занимается научной деятельностью: филолог-испанист, автор статей об испанской литературе и искусстве XX века. Окончила филологический факультет МГУ и дальнейшую жизнь связала с университетом.
— За все 20 лет его единственная «воспитательная» фраза была сказана в мой первый школьный день: «Ну принимайся за дело — становись человеком, да смотри не подведи, а то мне будет стыдно», — вспоминает Наталья.
Все при деле.
Дочка Константина Рокоссовского родила двоих сыновей. Костя окончил Московский авиационный институт, факультет установок летательных аппаратов. В отставку ушел в звании полковника. Работал инженером в Государственном НИИ военной медицины Министерства обороны России. Его дочь Ариадна стала журналистом и биографом великого прадеда. Павел же стал адвокатом. У него двое детей — Роман и Дарья. Сын стал старшим помощником прокурора в Москве.
Продолжил династию.
Кирилл Афанасьевич Мерецков, герой и маршал Советского Союза, был не единственным в семье, кто сражался с немецкими захватчиками. Его супруга Евдокия Петровна Мерецкова тоже была участницей Великой Отечественной войны, а их общий сын Владимир проходил службу в учебном танковом полку. Там он освоил обязанности механика-водителя танка, затем был направлен на курсы танковых техников. С января 1942 года учился на инженерном факультете Академии бронетанковых и механизированных войск. Позже у Владимира родились двое детей — Кирилл и Владимир. Военную династию Мерецкова продолжил и его внук Владимир Владимирович — он военный врач. А вот Кирилл принимает участие в культурных проектах, направленных на сохранение памяти великого прадеда.
Праправнук сразу двух военачальников.
Эра, старшая дочь Георгия Жукова, вышла замуж за Юрия — сына маршала Александра Василевского. А их дочь Татьяна стала женой актера Сергея Проханова, от которого родила дочь Анастасию и сына Антона. У Анастасии есть сын Степан, который и решил пойти по стопам своих легендарных прапрадедов, маршалов Жукова и Василевского. Ему сейчас 18 лет. В десять лет он поступил в Первый Московский кадетский корпус. После дослужился до звания вице-старшего сержанта. Кроме того, праправнук военачальников увлекается искусством: занимается в театральной студии, рисует и любит фотографировать. Также вносит свой вклад в создание виртуального музея полководцев Победы.
Достойная дочь своего отца.
Дочка Ивана Степановича Конева — Наталия окончила филологический факультет МГУ. Стала профессором кафедры языкознания и литературы Военного университета Минобороны РФ. А затем и председателем правления «Фонда памяти полководцев Победы». Написала книги об отце «Маршал Конев», «Не про войну и про войну».
Наталия вспоминает, что дома Иван Степанович был мудрый, волевой и сдержанный человек:
— Он открыл для меня мир, многие вещи я постигала как бы его глазами, посредством его участия, его опыта.
Бережно хранит память.
Другая правнучка Георгия Константиновича Жукова — Варвара Ерохина — ведет активную общественную деятельность, передает семейные реликвии в музеи, чтобы как можно больше людей узнали о судьбе и подвиге ее предка.
— В детстве мне воспитание никогда не позволяло говорить о том, что я правнучка Георгия Константиновича. Единственное, иногда кто-то мог случайно узнать об этом. Один раз, я помню, показали по телевизору, и об этом узнала учительница. Но и то, я попросила папу с ней встретиться и поговорить, чтобы она никому об этом не рассказывала, — говорит «ВМ» Варвара. — Заслуги Георгия Константиновича — это только его заслуги. И все, что я делаю в своей жизни, я не должна никоим образом получать за счет его имени.
Треть опрошенной социологами молодежи затруднилась назвать имена героев Великой Отечественной войны. Что нужно сделать, чтобы сохранить память о подвиге наших предков навечно? Ответ на этот вопрос выясняла «Вечерняя Москва».