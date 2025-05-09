Накануне Дня Победы в Перми обновили два памятных места

Накануне Дня Победы в Перми открыли отреставрированный памятник рабочим химико-механического завода на улице Гальперина, 6, который в народе с любовью называют «Алеша» и памятник работникам завода имени Ленина, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
— Первое памятное место увековечило память более 500 заводчан, добровольно ушедших на фронт, 114 из которых не вернулись домой, — рассказали в городской администрации Перми. — Здесь отреставрировали стены с мраморными плитами, тщательно отремонтировали бетонную стелу со скульптурой солдата, а также привели в порядок территорию вокруг. Обновили Вечный огонь, благоустроили территорию и добавили архитектурную подсветку.
Во втором памятном комплексе также отреставрировали стены с мраморными плитами, отремонтировали бетонную стелу со скульптурой солдата и привели в порядок Вечный огонь.