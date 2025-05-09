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Накануне Дня Победы в Перми обновили два памятных места

Памятник «Алеше» и монумент работникам завода Ленина, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Дня Победы в Перми открыли отреставрированный памятник рабочим химико-механического завода на улице Гальперина, 6, который в народе с любовью называют «Алеша» и памятник работникам завода имени Ленина, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

— Первое памятное место увековечило память более 500 заводчан, добровольно ушедших на фронт, 114 из которых не вернулись домой, — рассказали в городской администрации Перми. — Здесь отреставрировали стены с мраморными плитами, тщательно отремонтировали бетонную стелу со скульптурой солдата, а также привели в порядок территорию вокруг. Обновили Вечный огонь, благоустроили территорию и добавили архитектурную подсветку.

Во втором памятном комплексе также отреставрировали стены с мраморными плитами, отремонтировали бетонную стелу со скульптурой солдата и привели в порядок Вечный огонь.