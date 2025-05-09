Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил жителей города с Днем Победы

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил жителей города и всего региона с Днем Победы. Обращение опубликовали на сайте городской администрации.
— Светлая и вечная память героям, павшим на полях сражений. Мы помним тех, кто защищал нашу землю на фронте, и тех, кто работал в тылу. С Днем Победы, — сказал Александр Скрябин.
Глава донской столицы напомнил, что город четырежды был ареной ожесточенных боев. Дважды его оккупировали фашисты, но ростовчане не сдались и вели неустанную борьбу с врагом.
Из 567 тысяч жителей воинов-освободителей встречали около 170 тысяч человек. При этом сам Ростов был практически разрушен во время бомбежек.
— Несмотря на голод и близость фронта, с первых дней освобождения жители Ростова активно включились в работу по возрождению любимого города. Разбирали развалины, восстанавливали заводы и фабрики. Каждая семья внесла свой вклад в общую Победу, — напомнил Александр Скрябин.
Напомним, ранее поздравление с Днем Победы опубликовал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
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