Кадыров назвал День Победы символом несокрушимого мужества

«Мир меняется, но угроза нацизма и попытки переписать историю всё ещё реальны. Однако мы ясно даём понять, что Россия помнит и чтит свою историю и никому не позволит посягать на наши общие ценности. Сегодня, как и тогда, наша сила — в единстве народов России», — написал он.