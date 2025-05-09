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Кадыров назвал День Победы символом несокрушимого мужества

Кадыров: День Победы нестираемыми чернилами вписан в историю России.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 9 мая — РИА Новости. День Победы нестираемыми чернилами вписан в историю России как символ несокрушимого мужества, единства и веры в справедливость, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне — день, который нестираемыми чернилами вписан в историю нашей страны как символ несокрушимого мужества, единства и веры в справедливость», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Эта война не просто часть истории, считает глава региона, а живая память о том, какой ценой достался мир, урок несгибаемой воли и истинного героизма, который необходимо передать следующим поколениям.

Кадыров в своем поздравлении также напомнил о вызовах, с которыми Россия столкнулась спустя восемь десятилетий.

«Мир меняется, но угроза нацизма и попытки переписать историю всё ещё реальны. Однако мы ясно даём понять, что Россия помнит и чтит свою историю и никому не позволит посягать на наши общие ценности. Сегодня, как и тогда, наша сила — в единстве народов России», — написал он.