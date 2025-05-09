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«Свадьба с дрифтом»: узбекистанцы в США снова устроили шоу на дорогах

Vaib.uz (Узбекистан. 9 мая). В соцсетях вновь всплыло видео с очередной «свадьбы века», которую устроили выходцы из Узбекистана в США. Всё по классике: перекрытие дороги, дрифт, крутые машины, шум, показуха и полное игнорирование правил — как будто Ташкент с его пробками и неадекватными водителями переехал в Нью-Йорк.

Источник: Vaib.Uz

Зачем всё это? Видимо, чтобы показать американцам, «как надо жить», кто здесь «настоящий хозяин жизни». Закон? Общественный порядок? Да зачем — главное, чтобы все вокруг увидели, какой ты крутой парень и сколько у тебя лошадиных сил под капотом.

Но вот что действительно интересно: сами узбекистанцы, проживающие в США, от таких шоу в ужасе. Многие из них открыто осуждают подобные выходки в комментариях и подчеркивают, что именно такие «понтующиеся» соотечественники портят репутацию всем остальным. И эта дурная слава может обернуться реальными проблемами — от усложнённого получения виз до настороженного отношения со стороны американцев, особенно к тем, кто говорит по-узбекски или приезжает из стран СНГ.

Некоторые даже призывают депортировать нарушителей, которые демонстративно игнорируют законы и не понимают простой вещи: Америка — это не Самарканд, и здесь понты могут дорого обойтись.