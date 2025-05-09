«Свадьба с дрифтом»: узбекистанцы в США снова устроили шоу на дорогах

Зачем всё это? Видимо, чтобы показать американцам, «как надо жить», кто здесь «настоящий хозяин жизни». Закон? Общественный порядок? Да зачем — главное, чтобы все вокруг увидели, какой ты крутой парень и сколько у тебя лошадиных сил под капотом.
Но вот что действительно интересно: сами узбекистанцы, проживающие в США, от таких шоу в ужасе. Многие из них открыто осуждают подобные выходки в комментариях и подчеркивают, что именно такие «понтующиеся» соотечественники портят репутацию всем остальным. И эта дурная слава может обернуться реальными проблемами — от усложнённого получения виз до настороженного отношения со стороны американцев, особенно к тем, кто говорит по-узбекски или приезжает из стран СНГ.
Некоторые даже призывают депортировать нарушителей, которые демонстративно игнорируют законы и не понимают простой вещи: Америка — это не Самарканд, и здесь понты могут дорого обойтись.