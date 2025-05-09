По данным Минтранса Башкирии, по состоянию на 8 часов утра 9 мая в республике произошло 5 автомобильных аварий, в которых пострадали 5 человек. К счастью, обошлось без жертв. За прошедшие сутки, как сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики, было приостановлено 5 автобусных рейсов с Южного автовокзала Уфы. О причинах приостановки не сообщается, однако в Минтрансе со ссылкой на «Башавтотранс» подчеркнули, что ДТП с участием пассажирского транспорта не было. По данным аэропорта Уфы за сутки происшествий или нарушений безопасности на воздушном транспорте не зафиксировано. Всего было задержано 6 авиарейсов, о причинах не сообщается. — На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд обеспечен, — сообщили в Минтрансе Башкирии. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.