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В воронежском «Танаисе» установят 300 камер видеонаблюдения и забор

В парке «Танаис», расположенном в Советском районе города, будет установлено порядка 300 камер видеонаблюдения.

Такие планами поделился концессионер Эдуард Толоконников, благодаря которому известный воронежский парк становится все более комфортным и интересным для посещения. Теперь же, он будет еще и безопасным.

Как рассказали в группе парка «Танаис» в «ВК», все входы и выходы в местах массовых гуляний, должны контролироваться. По словам Эдуарда Толоконникова, положительный опыт использования системы видеонаблюдения, уже успели оценить по парку «Дельфин» в Железнодорожном районе Воронежа. Именно камеры помогли выявить и предотвратить сотни правонарушений. По словам концессионера, случались там «неприятные истории», в которых пострадали дети.

Благодаря усиленному контролю находиться в парке будет безопасно в любое время суток. Также концессионер сообщил, что «Танаис» будет огорожен забором.