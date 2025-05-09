В воронежском «Танаисе» установят 300 камер видеонаблюдения и забор

Такие планами поделился концессионер Эдуард Толоконников, благодаря которому известный воронежский парк становится все более комфортным и интересным для посещения. Теперь же, он будет еще и безопасным.
Как рассказали в группе парка «Танаис» в «ВК», все входы и выходы в местах массовых гуляний, должны контролироваться. По словам Эдуарда Толоконникова, положительный опыт использования системы видеонаблюдения, уже успели оценить по парку «Дельфин» в Железнодорожном районе Воронежа. Именно камеры помогли выявить и предотвратить сотни правонарушений. По словам концессионера, случались там «неприятные истории», в которых пострадали дети.
Благодаря усиленному контролю находиться в парке будет безопасно в любое время суток. Также концессионер сообщил, что «Танаис» будет огорожен забором.