Умер известный белорусский певец экс-директор Музыкального театра Алексей Исаев

В пресс-службе отметили, что Исаева пригласили на работу в белорусский Музыкальный театра в качестве ведущего солиста в 1991 году. Благодаря сильному красивому голосу (у артиста был лирико-драматический баритон), актерским данным и внешности, он сумел создать на сцене ряд ярких образов. В их числе называются роль князя Орловского в оперетте «Летучая мышь» И. Штрауса, Стефано в Viva la mamma Г. Доницетти, Мистера Икс, Эдвина, Тассило в «Принцессе цирка», «Сильве», «Марице» И. Кальмана и ряд других.