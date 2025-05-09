В 70 лет умер известный белорусский певец экс-директор Музыкального театра Алексей Исаев. Информация появилась на официальном сайте Белорусского государственного академического музыкального театра.
«6 мая 2025 года ушел из жизни заслуженный артист Республики Беларусь Алексей Николаевич Исаев», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Исаева пригласили на работу в белорусский Музыкальный театра в качестве ведущего солиста в 1991 году. Благодаря сильному красивому голосу (у артиста был лирико-драматический баритон), актерским данным и внешности, он сумел создать на сцене ряд ярких образов. В их числе называются роль князя Орловского в оперетте «Летучая мышь» И. Штрауса, Стефано в Viva la mamma Г. Доницетти, Мистера Икс, Эдвина, Тассило в «Принцессе цирка», «Сильве», «Марице» И. Кальмана и ряд других.
Сообщается, что за значительные творческие достижения в 1995 году Исаев был удостоен премии Союза молодежи Беларуси. В 1997 году ему присвоили звание заслуженного артиста Беларуси. Вместе с тем деятельность артиста была отмечена множеством наград: нагрудный знак «За вклад в развитие культуры Беларуси» Министерства культуры, медаль Франциска Скорины за значительный личный вклад в развитие белорусского музыкального искусства, высокое исполнительское мастерство и другие.
Говорится, что с 5 июня 2001 года Исаев был назначен директором Музыкального театра, а в период с 2004 по 2009 годы занимал должность директора-художественного руководителя труппы.
В интервью «Комсомолке» Алексей Исаев рассказывал о популярности, забвении и новых концертах: «Когда на постановку “Юнону и Авось” в Минске не хватало денег, я дал свои». Он признался, что когда согласился стать директором театра, то поставил вопрос о том, что у него есть право выступать как артист.
— Я себе оставил «Юнону и Авось», «Русский фантом», «Принцессу цирка», «Веселую вдову», «Марицу»… Да, я всегда играл только ключевые спектакли. Мое амплуа — герой, я не мог быть простаком. Моя конституция внутренне и внешне этого не подразумевает, — говорил артист.
Исаев рассказывал, что в его деревне Алешино была только начальная школа, а потом на занятия нужно было ходить пешком. Он уточнял, что просился в музыкальную школу с первого класса. Кроме того, артист говорил, что с 14 лет начал зарабатывать сам, играя на свадьбах:
— Играл так, что руки натирал ремнями баяна. Платили сначала по 15 рублей, потом и 30, 35. В 17 лет стал худруком дома культуры, потом руководил ансамблями в ресторанах, преподавал пение в школе в Норильске.
Артист добавлял, что ему повезло в жизни:
— Работая в театре, выходил на одну сцену со Штоколовым, Андреем Мироновым, Евгением Леоновым, Алисой Фрейндлих, Колей Караченцовым и другими знаменитыми артистами.
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