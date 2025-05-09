Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв россиянку Потапову

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв россиянку Анастасию Потапову.
Встреча теннисисток продолжалась 1 час 3 минуты. Игра завершилась победой Соболенко со счетом 6:2, 6:2. В 1/16 финала белорусская теннисистка сыграет с американкой Софией Кенин. Призовой фонд турнира в Риме составляет 6 миллионов евро.
Кстати, белоруска Арина Соболенко после победы на турнире в Мадриде признавалась: «Моя жизнь не пустая трата времени».
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