В Курске провели акцию «Парад у дома ветерана»

Всероссийская праздничная акция «Парад у дома ветерана», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится по всей стране. Жительнице Курска Марии Александровне Малюк 102 года. В годы войны она служила оператором связи в отделе противовоздушной обороны Черноморского флота, много плавала на подводных судах. Она была отмечена знаком «Отличный связист». За образцовую службу в период Великой Отечественной, в 1985 году Мария Александровна была награждена Орденом Отечественной войны II степени. День Победы в 1945-м она встретила на Черноморском флоте в городе Измаил.