В Курске провели акцию «Парад у дома ветерана»

КУРСК, 9 мая — РИА Новости. Приуроченную к 80-летию Победы в Великой отечественной войне всероссийскую акцию «Парад у дома ветерана» провели в Курске в честь участницы ВОВ Марии Малюк, передает корреспондент РИА Новости.
Всероссийская праздничная акция «Парад у дома ветерана», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится по всей стране. Жительнице Курска Марии Александровне Малюк 102 года. В годы войны она служила оператором связи в отделе противовоздушной обороны Черноморского флота, много плавала на подводных судах. Она была отмечена знаком «Отличный связист». За образцовую службу в период Великой Отечественной, в 1985 году Мария Александровна была награждена Орденом Отечественной войны II степени. День Победы в 1945-м она встретила на Черноморском флоте в городе Измаил.
«День Победы встретила на Черноморском флоте, я там служила, и там его и встретили. Ну как было не радоваться, девчонками были призваны. …Это великий праздник, мы отмечаем его каждый год. Желаю всем мирного неба над головой», — сказала Мария Малюк.
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Малюк родилась и выросла в селе Большие Озерки Петровского района Саратовской области. В юности получила профессию библиотекаря.
После войны бывшая связистка вернулась на родину, трудилась библиотекарем в Саратове, вышла замуж за военного. Долгое время прожила с ним в Ташкенте. В Курск Мария Александровна перебралась в 1965 году. Здесь она 58 лет проработала библиотекарем в областной библиотеке имени Н. Н. Асеева.
Ранее по инициативе врио губернатора Курской области Александра Хинштейна были созданы страницы в социальных сетях о курских ветеранах Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день ветеранов в Курской области осталось менее 50 человек.
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