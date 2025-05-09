В городе Башкирии на парад Победы пришли 157 тысяч человек

В торжественном шествии по проспекту Ленина приняли участие школьники и ветераны, студенты, представители общественных организаций. Зрители увидели парад легендарной техники военных лет. Празднование продолжилось театрализованной вокально-хореографической зарисовкой «Ура, Победа!», масштабной хореографической композицией «Вальс Победы», в которой приняли участие 750 человек, и выступлением колонн спортсменов с программой «Мы — единое целое!». Затем началось движение ретро-техники. В колонне автомобилей проехали «Победа», «Чайка», «Москвич 407», ГАЗ-21, ГАЗ-69, Луаз-969 М, ВАЗ 2101 (1973 г.). Завершился парад демонстрацией современной техники. Затем состоялся вынос флагов России и Башкирии и выступление народных коллективов. Завершилось торжественное мероприятие шествием ветеранов и участников СВО с семьями и вынесением 80-метровой Георгиевской ленты.