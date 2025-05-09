В Новочеркасске состоялся парад в честь 80-летия Великой Победы

Парад Победы в Ростовской области провели не только в Ростове-на-Дону, но и в Новочеркасске. Пешие расчеты и механизированная колонна прошли сегодня по проспекту Платовскому. За шествием следили сотни зрителей, в том числе ветераны Великой Отечественной войны.