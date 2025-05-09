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В Новочеркасске состоялся парад в честь 80-летия Великой Победы

Власти Новочеркасска рассказали о том, как в городе прошел Парад Победы.

Источник: Комсомольская правда

Парад Победы в Ростовской области провели не только в Ростове-на-Дону, но и в Новочеркасске. Пешие расчеты и механизированная колонна прошли сегодня по проспекту Платовскому. За шествием следили сотни зрителей, в том числе ветераны Великой Отечественной войны.

Парад начался с выноса Государственного флага России и Знамени Победы. Парад принимал врио командующего 8-й общевойсковой гвардейской армией гвардии, полковник Руслан Горячкин. Командовал парадом командир 133 бригады управления 8-ой гвардейской общевойсковой армии ЮВО, полковник Сергей Савенков.

Парад открыла рота барабанщиков. После этого торжественным маршем прошли военные 150-й гвардейской Идрицко-Берлинской ордена Кутузова мотострелковой дивизии и расчет 133-й бригады правления 8-й общевойсковой гвардейской армии. Также приняли участие кадеты, юнармейцы и студенты-спасатели Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления.

В составе механизированной колонны зрителям продемонстрировали технику времен времен Великой Отечественной войны, а также современную технику: танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3, бронетранспортеры, боевые машины. Прошли буксируемые гаубицы Д30, радиорелейные станции и бронеавтомобили.