В Новочеркасске состоялся парад в честь 80-летия Великой Победы

Парад Победы в Ростовской области провели не только в Ростове-на-Дону, но и в Новочеркасске. Пешие расчеты и механизированная колонна прошли сегодня по проспекту Платовскому. За шествием следили сотни зрителей, в том числе ветераны Великой Отечественной войны.
Парад начался с выноса Государственного флага России и Знамени Победы. Парад принимал врио командующего 8-й общевойсковой гвардейской армией гвардии, полковник Руслан Горячкин. Командовал парадом командир 133 бригады управления 8-ой гвардейской общевойсковой армии ЮВО, полковник Сергей Савенков.
Парад открыла рота барабанщиков. После этого торжественным маршем прошли военные 150-й гвардейской Идрицко-Берлинской ордена Кутузова мотострелковой дивизии и расчет 133-й бригады правления 8-й общевойсковой гвардейской армии. Также приняли участие кадеты, юнармейцы и студенты-спасатели Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления.
В составе механизированной колонны зрителям продемонстрировали технику времен времен Великой Отечественной войны, а также современную технику: танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3, бронетранспортеры, боевые машины. Прошли буксируемые гаубицы Д30, радиорелейные станции и бронеавтомобили.