Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны. А в четверг представители блока «Победа», участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.
«Тридцать пять тысяч тираспольчан и гостей города приняли участие в шествии “Бессмертного полка”, пройдя по центральной улице столицы от театральной площади до Мемориала Славы, следуя за 100-метровой георгиевской лентой и такой же длины полотном приднестровского флага. Еще 50 тысяч приднестровцев пронесли портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, по городам и селам республики. Это — Приднестровье! Это — День Победы!» — написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>.