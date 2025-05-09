В Приднестровье шествие «Бессмертного полка» собрало 85 тысяч человек

«Тридцать пять тысяч тираспольчан и гостей города приняли участие в шествии “Бессмертного полка”, пройдя по центральной улице столицы от театральной площади до Мемориала Славы, следуя за 100-метровой георгиевской лентой и такой же длины полотном приднестровского флага. Еще 50 тысяч приднестровцев пронесли портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, по городам и селам республики. Это — Приднестровье! Это — День Победы!» — написал Красносельский в своем Telegram-канале.