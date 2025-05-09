Мингорисполком сказал о блокировке 1460 пользователей самокатов и велосипедов. Подробности озвучила заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, передает агентство «Минск-Новости».
— Еще не прошло двух месяцев с начала шерингового сезона, а уже заблокированы порядка 1460 пользователей самокатами и велосипедами. Более 1600 человек получили предупреждения, — обратила внимание представитель Мингорисполкома.
По ее словам, минчане подстраиваются под погоду, привыкают к новым правилам, касающимся скорости. Леошко отметила, что специалисты мониторят СМИ России по деятельности аналогичных компаний для того, чтобы приобрести опыт.
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