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На Башкирию надвигаются дожди и локальные грозы

В Башкирии прогнозируется сильный ветер, дожди и грозы.

Источник: Комсомольская правда

По данным метеорологов Башгидрометцентра, в ближайшие дни в республике установится пасмурная погода, возможны кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются локальные грозы. Сегодня, 9 мая, в Башкирии ожидается северный ветер до 7−12 метров в секунду, местами кратковременные дожди.

Днем 9 мая в Уфе столбики термометров покажут +16, +12°C.

Завтра, 10 мая, в регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, умеренный. Ночью температура воздуха опустится до +6, +11°C, днем потеплеет до +14, +19°C.

В предстоящее воскресенье, 11 мая, также прогнозируется пасмурная и дождливая погода, температура воздуха днем составит +14, +16 градусов Цельсия.

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