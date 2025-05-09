Праздничные салюты 9 мая пройдут в шести районах Нижнего Новгорода

Насыщенная праздничная программа сегодня, 9 мая, завершится салютами (0+). Они пройдут сразу в шести районах Нижнего Новгорода.
Все они стартуют в 22.00.
Так, в Автозаводском районе салютом можно будет полюбоваться возле паркового озера по ул. Героя Смирнова. В Ленинском — на бульваре Заречном. В Московском районе точкой притяжения станет Дворец спорта «Юность», а в Сормовском — набережная Юбилейного бульвара.
Для жителей и гостей Нижегородского и Канавинского районов в акватории Волги будут запущены сразу два салюта. Запуск первого салюта состоится около катера «Герой», второго — в районе Стрелки.
Напомним, специально ко Дню Победы редакция сайта pravda-nn.ru создала чат-бот, который знает всё о праздновании 9 Мая в Нижнем Новгороде. Он подскажет, куда сходить на праздничные мероприятия, как будет ходить транспорт, где перекроют движение и откуда лучше всего смотреть салют.