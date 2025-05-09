Праздничные салюты 9 мая пройдут в шести районах Нижнего Новгорода

Напомним, специально ко Дню Победы редакция сайта pravda-nn.ru создала чат-бот, который знает всё о праздновании 9 Мая в Нижнем Новгороде. Он подскажет, куда сходить на праздничные мероприятия, как будет ходить транспорт, где перекроют движение и откуда лучше всего смотреть салют.