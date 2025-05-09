По улицам Новороссийска прошёл Парад Победы

В рамках праздника по центральной улице города слаженным, отрепетированным строем прошли военнослужащие Черноморского флота, Новороссийского гарнизона, курсанты Краснодарского высшего военного, орденов Жукова и Октябрьской революции Краснознамённого училища, имени генерала армии Сергея Штеменко, сотрудники МЧС, курсанты Государственного Морского Университета имени Ушакова, курсанты Херсонской государственной морской академии, казаки ККВ и Новороссийского районного казачьего общества, участники СВО, парадные расчёты Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю, юнармейцы города-героя Новороссийска и муниципалитетов края, кадеты Туапсинского морского корпуса, воспитанники ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова, кадеты Новороссийского казачьего корпуса, колонны боевой и ретро-техники. Кроме того, участие в параде в составе пеших расчётов приняли военнослужащие с репликами штандартов фронтов, а также знаменоносцы со штандартами Новороссийской военно-морской базы времён ВОВ. В первый раз на параде пронесли штандарты соединений и воинских частей, принимавших участие в героическом десанте на Малой Земле и разгроме фашистов у стен города-героя. Закрыла пешую колонну конная группа ККВ.