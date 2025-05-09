По улицам Новороссийска прошёл Парад Победы

Город-герой стал единственным в Краснодарском крае, где разрешили проведение военного парада. В праздничных мероприятиях приняли участие первые лица края. Так, в Новороссийск приехали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что 80 годовщина со Дня Победы имеет огромное значение для города-героя и всей страны. По словам мэра, символично, что Парад Победы в этот день прошёл именно в Новороссийске, ведь это единственный город в крае, имеющий статус «Города-героя».
В рамках праздника по центральной улице города слаженным, отрепетированным строем прошли военнослужащие Черноморского флота, Новороссийского гарнизона, курсанты Краснодарского высшего военного, орденов Жукова и Октябрьской революции Краснознамённого училища, имени генерала армии Сергея Штеменко, сотрудники МЧС, курсанты Государственного Морского Университета имени Ушакова, курсанты Херсонской государственной морской академии, казаки ККВ и Новороссийского районного казачьего общества, участники СВО, парадные расчёты Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю, юнармейцы города-героя Новороссийска и муниципалитетов края, кадеты Туапсинского морского корпуса, воспитанники ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова, кадеты Новороссийского казачьего корпуса, колонны боевой и ретро-техники. Кроме того, участие в параде в составе пеших расчётов приняли военнослужащие с репликами штандартов фронтов, а также знаменоносцы со штандартами Новороссийской военно-морской базы времён ВОВ. В первый раз на параде пронесли штандарты соединений и воинских частей, принимавших участие в героическом десанте на Малой Земле и разгроме фашистов у стен города-героя. Закрыла пешую колонну конная группа ККВ.
Были в Новороссийске и механизированные колонны. Зрителям представили образцы военной техники времён ВОВ, известный танк Т-34, легендарные «полуторки», а также боевые машины, находящиеся сейчас на вооружении ВС РФ.
Также в Новороссийске память павших бойцов почтили на Площади Героев. Цветы к мемориалу возложили Юрий Бурлачко и Вениамин Кондратьев, Андрей Кравченко, казаки, правоохранители, общественники, молодёжь, жители и гости города. В полдень с корабля боевой славы крейсера «Михаила Кутузова» раздался «Выстрел памяти».
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал, что этот праздник является священным. 9 Мая связывает воедино целые поколения. По его мнению, наша страна заплатила за мир колоссальную цену.
Глава кубанского парламента напомнил, что в героическое прошлое нашего государства вписал своё имя и Новороссийск. У жителей города-героя особенное отношение к этому празднику. В памяти горожан навсегда останутся подвиги советских солдат, ведь врагу сопротивлялся каждый дом, каждая улица.
«Новороссийск преградил немцам путь в Закавказье. И поэтому не случайно заслуги города в борьбе с захватчиками отмечены на госуровне званием города-героя. Вечная память всем, кто приближал нашу Победу. Вечная слава защитникам Новороссийска. Пока жива память о подвиге наших дедов и прадедов, у нас есть будущее», — прокомментировал Юрий Бурлачко в рамках праздника.
Ранее «МК на Кубани» писал, что праздничные мероприятия проходят по всему Краснодарскому краю. День Победы отмечают в Краснодаре, в центре Анапы, на обновлённом мемориале в Сочи.