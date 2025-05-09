Между ветеранами ВОВ и участниками СВО нет разницы, заявила блокадница

Лариса Ганич родилась в Ленинграде в 1936 году. Ее отец ушел на фронт, мама работала. В семье был еще маленький братик, за которым ухаживала бабушка, которая не пережила блокаду, отдавая свой хлеб 2-летнему ребенку. Позже семью смогли эвакуировать в Киргизию, но в 1944 году они вернулись. В Донецк Ганич переехала вместе с мужем к его родственникам из-за жесткого климата Ленинграда в 1989 году.