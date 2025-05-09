В Кирове прошла акция «Бессмертный полк»

«Многотысячное шествие “Бессмертного полка”. В этом году после перерыва возобновили его в очном формате. И количество тех, кто с гордостью прошел в одном строю со своими Героями, впечатляет. До Вечного огня колонна растянулась на несколько километров. 23 тысячи кировчан — дети и взрослые — несли портреты своих Героев. Все вместе шли в одном строю “Бессмертного полка”. С фотографий на нас смотрели наши Герои — те, кто днями и ночами работал в тылу и те, кто сражался с врагом. Те, кто не дожил до победного мая 1945 и те, кто встретил радость Победы. Здесь целая летопись подвига нашего народа», — написал Соколов в своем Telegram-канале.