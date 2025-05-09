В «моем» супермаркете навстречу шла пожилая женщина. Она так заискрилась улыбкой, посмотрела на меня и подняла большой палец вверх. На мне же пилотка с пятиконечной звездой, не снял ее, возвращаясь с Мемориала. Улыбнулся ей в ответ…
Сначала я приехал на площадь. Моросил не весенний, а какой-то позднеосенний дождь, нудный и противный такой. Вход на празднование Дня Европы был перекрыт полицейскими.
— Пресса! — представился я.
Пустая площадь празднует День Европы. Леонид РЯБКОВ.
Все равно не пропустили.
— Вы поймите, сейчас там только подготовка идет, никого не пускаем. А вот в 12.00 — милости просим! — объяснял мне полицейский в штатском.
А у памятника Штефану чел Маре — полно зонтов, сплошняком. Под ними, под зонтами, — бренчат медали и ордена на кителях тех, кто служил в великой — Советской — Армии, под зонтами — потомки тех, кто победил фашизм, дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге, под зонтами — молодежь в гимнастерках, дети в пилотках, девушки и дамы с красными цветами в руках…
Народу все прибывало, а площадь в это время была пуста, как головы депутатов ПАС во время голосования в парламенте. Ну, вот скажите, зачем властям надо было идти напролом, наперекор народу, запрещать собираться там на Марш Бессмертного полка, мотивируя европраздником, если он все равно начинается в полдень, а до этого времени там совсем никого?!
Ладно, оставим. Порадовало то, что оппозиционные силы, партии смогли в этот день объединиться и пройти единым маршем до Мемориала. А то ведь поначалу затевалось несколько маршей и у каждого свой оркестр.
— Слава Богу, смогли договориться! — разговорился я с муниципальным советником от оппозиционной партии. — А то один марш играет «Прощание славянки», другой «Темную ночь», а в результате неразбериха и ничего не слышно.
Вот это правильное воспитание! Леонид РЯБКОВ.
Народу действительно было много, десятки тысяч человек! И навстречу колонне шли и шли с цветами, капельками присоединяясь к общему потоку. Кричали «Ура!», «Победа!», такое единение! Жаль, если вас не было с нами!
И на самом Мемориале — не протолкнуться! Особенно к Вечному огню, который утопал в цветах. Но, как обычно это происходит у нас, не обошлось без мелочных провокаций. Как обычно, на чужой праздник притопал отряд «бабок Санду» в количестве двух. Они стояли за оградой Мемориала за спинами полицейских. Я как раз вышел, чтобы купить цветы, увидел немолодую плачущую навзрыд женщину. Ее утешали.
— Эти бабки довели вас до слез? — спросил я ее.
— Вот у меня большая фотография отца-фронтовика, а эта… ударила меня ею по голове! По голове, понимаете?!
«Бабки Санду» в это время радостно отплясывали, накрывшись жовто-блокитными полотнищами. Подошел к полицейским:
— Как вы это допустили?
Один из них что-то невнятно ответил.
— Вы же молодой здоровый мужчина, а на ваших глазах такое вот происходит!
— Пострадавшая написала заявление, будем разбираться!
— Так уберите этих провокаторов отсюда!
— Почему их убирать, может, вас удалить?
— Меня-то за что? Я никаких хулиганских действий не совершал.
Полицейский только пожал плечами:
— Будем разбираться по поводу произошедшего сегодня…
На Мемориале… Леонид РЯБКОВ.
Встретил коллегу Елену Пахомову:
— Еще лет пятнадцать-двадцать назад на Мемориале было малолюдно 9 мая, не было таких маршей, такого ажиотажа, а сколько людей сейчас…
Потому что зло и несправедливость зовут на активное противодействие. Потому что сами эти действия властей заставляют народ объединяться, идти вместе, сообща, до донышка души ощущать, что это НАШ праздник, который никому не отнять. Иначе это будет предательством наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших великую и большую страну.