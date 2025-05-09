Десятки тысяч людей, горы цветов у Вечного огня, много душевного и радостного, и тут же пустая «европлощадь» и провокации у Мемориала: Как Кишинев отмечает День Победы

И на самом Мемориале — не протолкнуться! Особенно к Вечному огню, который утопал в цветах. Но, как обычно это происходит у нас, не обошлось без мелочных провокаций. Как обычно, на чужой праздник притопал отряд «бабок Санду» в количестве двух. Они стояли за оградой Мемориала за спинами полицейских. Я как раз вышел, чтобы купить цветы, увидел немолодую плачущую навзрыд женщину. Ее утешали.