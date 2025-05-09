Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Херсонской области почтил память жертв войны

Сальдо и члены правительства Херсонской области почтили память жертв ВОВ.

ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Более 1000 жителей Геническа, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, члены правительства региона и военнослужащие группировки войск «Днепр» возложили цветы к монументу Скорбящая Мать, и почтили память жертв Великой Отечественной войны войны, передает корреспондент РИА Новости.

Утром 9 мая, на центральной площади временного административного центра Херсонской области города Геническа собралось более 1000 человек из числа местных жителей, волонтеров и активистов общественных движений Херсонской области и Юга России. Губернатор Владимир Сальдо прибыл на площадь на черном ретро-автомобиле времен Великой Отечественной войны ГАЗ-М-1.

После непродолжительного митинга в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава области, члены правительства и парламента Херсонской области, а так же все собравшиеся возложили цветы к монументу Скорбящая Мать.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>