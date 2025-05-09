Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в День Победы

После церемонии Глеб Никитин также провёл встречу с ветеранами Великой Отечественной войны — жителями Нижегородской области. Он поблагодарил их за участие в праздничных мероприятиях и подчеркнул, что именно они являются главными героями этого дня. Губернатор отметил, что военное поколение прошло через невероятные испытания, но сохранило веру, любовь к Родине и силу духа, благодаря чему стало символом несгибаемой воли и мужества. Он заверил, что память об их подвиге будет жить вечно, а молодое поколение продолжит следовать высоким нравственным ориентирам, заданным ветеранами.