Пора картофеля и цветов: что надо обязательно сделать на даче в майские праздники

Не стремитесь сделать все и сразу — все равно не успеете. Разумнее составить план и внести в него занятия, которые нельзя отложить на потом. Например, убрать прошлогоднюю листву с газона надо обязательно, а вот покосить траву можно будет и попозже. Подкормить газон, чтобы помочь ему восстановиться после зимы, — самое время. Сделайте это либо удобрением для газона, либо каким-нибудь из комплексных, в которых содержатся азот, фосфор и калий. Собрались сажать холодостойкие культуры — морковь, свеклу, редис и витаминную зелень? Значит, грядки под них вскопать и освободить от сорняков придется.