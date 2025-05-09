Пора картофеля и цветов: что надо обязательно сделать на даче в майские праздники

У каждого дачника — свои планы на майские праздники. У одних — это отдых, шашлык на природе, у других — дел невпроворот. «Вечерняя Москва» решила напомнить, что надо обязательно сделать на участке в майские праздники.
Не стремитесь сделать все и сразу — все равно не успеете. Разумнее составить план и внести в него занятия, которые нельзя отложить на потом. Например, убрать прошлогоднюю листву с газона надо обязательно, а вот покосить траву можно будет и попозже. Подкормить газон, чтобы помочь ему восстановиться после зимы, — самое время. Сделайте это либо удобрением для газона, либо каким-нибудь из комплексных, в которых содержатся азот, фосфор и калий. Собрались сажать холодостойкие культуры — морковь, свеклу, редис и витаминную зелень? Значит, грядки под них вскопать и освободить от сорняков придется.
— Если вы осенью не вносили в грядки фосфорно-калийные удобрения, перед посадкой моркови и свеклы не забудьте внести в почву комплексное минеральное удобрение, — советует биохимик Екатерина Попова.
У многих дачников вовсю «колосится» чеснок, посаженный под зиму. Самое время аккуратно прорыхлить его междурядья, не повредив корни. Если вас расстраивают пожелтевшие концы листьев чеснока, не переживайте: пройдет немного времени, почва прогреется, корни начнут полностью усваивать питательные вещества и листья зазеленеют. А можете пролить растение водой с нашатырным спиртом (2 ст. ложки на 10 л). Это будет и азотной подкормкой, и профилактикой от насекомых-вредителей. Кстати, о вредителях. Осмотрите кусты смородины, особенно черной: если заметите на ветках вздувшиеся круглые почки, значит, растение поражено почковым клещом. Выломайте больные почки, сожгите их или залейте кипятком, только не закапывайте и не отправляйте в компост, чтобы не давать вредителю возможности атаковать другие растения.
— А ягодный куст с распустившимися листьями обработайте акарицидами: фитовермом (2 мл на 1 л воды), аполло (4 мл на 10 л воды) или вертимеком (10 мл на 10 л воды), — советует Попова. — Для полного уничтожения вредителя повторите два-три раза с интервалом в 10−14 дней.
Как спасти рассаду от заморозков.
Тем, кто сажает картофель, стоит обратить внимание на приметы: как только листья на березе стали размером с двухрублевую монету, можете приступать к посадке. То же самое делайте, если начал цвести одуванчик.
— Картофель обычно сажают с 7 по 12 мая, когда почва на глубине 10−12 см прогревается до 9−11 градусов, — говорит Екатерина Попова.
Если вы не представляете свой сад без цветов, сажайте в грунт семенами бархатцы, календулу, однолетние дельфиниумы. Ах да, и вспомните принцип посадки гладиолусов: 10 на 10. Посадить их надо до 10 мая на глубину не менее 10 см и на расстоянии 10 см друг от друга.
Виктор Горячев, кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К»:
— В стремлении переделать как можно больше дел за майские праздники не забывайте про здравый смысл. Ну не надо сажать в начале мая рассаду томатов, баклажанов и перцев в открытый грунт! Низкие ночные температуры ее погубят. Или вы будете исполнять вокруг нее танцы с бубнами, обогревая всеми доступными способами.