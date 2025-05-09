Рустам Минниханов принял участие в шествии Бессмертного полка в Казани

Как и в предыдущие годы, Раис РТ пришел на Бессмертный полк с фотографией своего дяди Галимзяна Минниханова, который воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб под Москвой 15 декабря 1941 года.
Напомним, что шествие Бессмертного полка началось с улицы Толстого и продолжилось до главного здания КФУ. Там к Бессмертному полку можно присоединиться в 16:00. Затем движение продолжится по Кремлевской, шествие завершится на праздничной площадке у Казанского кремля.
«Татар-информ» рассказывал, что в Казани начался торжественный парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад начался с выноса на площадь Тысячелетия государственных флагов России и Татарстана, а также Знамени Победы. Затем началось прямое включение трансляции военного парада на Красной площади в Москве. Казань слушала речь Президента России Владимира Путина.
Напомним, что в праздничном шествии сегодня приняли участие 32 парадных расчета. По площади прошли военнослужащие Казанского гарнизона, кадеты и курсанты военных учебных заведений, ветераны боевых действий, представители Юнармии и суворовцы, студенты военных кафедр вузов, а также школьники из «Движения Первых».