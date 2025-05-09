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Рустам Минниханов принял участие в шествии Бессмертного полка в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая прошла в Казани. Традиционно Раис Татарстана принял участие в акции вместе со своим сыном Искандером.

Источник: ИА Татар-информ

Как и в предыдущие годы, Раис РТ пришел на Бессмертный полк с фотографией своего дяди Галимзяна Минниханова, который воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб под Москвой 15 декабря 1941 года.

Напомним, что шествие Бессмертного полка началось с улицы Толстого и продолжилось до главного здания КФУ. Там к Бессмертному полку можно присоединиться в 16:00. Затем движение продолжится по Кремлевской, шествие завершится на праздничной площадке у Казанского кремля.

«Татар-информ» рассказывал, что в Казани начался торжественный парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад начался с выноса на площадь Тысячелетия государственных флагов России и Татарстана, а также Знамени Победы. Затем началось прямое включение трансляции военного парада на Красной площади в Москве. Казань слушала речь Президента России Владимира Путина.

Напомним, что в праздничном шествии сегодня приняли участие 32 парадных расчета. По площади прошли военнослужащие Казанского гарнизона, кадеты и курсанты военных учебных заведений, ветераны боевых действий, представители Юнармии и суворовцы, студенты военных кафедр вузов, а также школьники из «Движения Первых».