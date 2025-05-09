Рустам Минниханов принял участие в шествии Бессмертного полка в Казани

Напомним, что шествие Бессмертного полка началось с улицы Толстого и продолжилось до главного здания КФУ. Там к Бессмертному полку можно присоединиться в 16:00. Затем движение продолжится по Кремлевской, шествие завершится на праздничной площадке у Казанского кремля.