«Бессмертный полк» на Невском. Главные кадры дня

Большинство участников шли по Невскому проспекту с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Однако можно было встретить и портреты погибших на СВО.
Во главе колонны шли губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Евгений Разумишкин и другие представители Смольного вместе с военнослужащими и священниками, среди которых был митрополит Варсонофий. Плановые временные границы шествия составляли ровно час — вероятно, поэтому те, кто был в начале, шли от площади Восстания до Дворцовой достаточно быстро. Некоторым пожилым людям нелегко было успеть.
Среди завершающих шествие «Бессмертного полка» была колонна с флагами Новороссии и ДНР, а также с портретами участников СВО.
Во время шествия использовали большую растяжку «От благодарных петербуржцев» с перечислением республик СССР. Ее несли в том числе представители разных народов в национальных костюмах.
На время торжественных мероприятий были перекрыты некоторые дворы. Часть горожан предпочли остаться дома, кое-кто решил продемонстрировать портрет ветерана Великой Отечественной через окно.
«Бессмертный полк» сохраняет и онлайн-форматы, выработанные за годы пандемии и СВО. Так, можно загружать информацию о своих родственниках и их портреты на сайт «Бессмертного полка» или менять аватар в своих социальных сетях.
Перед шествием «Бессмертного полка» на Невском проспекте прошел автопробег ретро-автомобилей, в котором приняли участие ветераны СВО, ветераны Великой Отечественной и вместе с ними губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, депутат ЗакСа Павел Крупник.
Для обеспечения безопасности во время торжеств 9 мая организованы перекрытия десятков улиц, временные закрытия станций метро, закрытия торговых центров и заведений общепита на Невском проспекте. В местах проведения мероприятий не всегда работает интернет.