«Бессмертный полк» на Невском. Главные кадры дня

Во главе колонны шли губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Евгений Разумишкин и другие представители Смольного вместе с военнослужащими и священниками, среди которых был митрополит Варсонофий. Плановые временные границы шествия составляли ровно час — вероятно, поэтому те, кто был в начале, шли от площади Восстания до Дворцовой достаточно быстро. Некоторым пожилым людям нелегко было успеть.