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Парад водной техники прошел 9 Мая в Нижнем Новгороде: фото и видео

В Нижнем Новгороде на реке Волга в День Победы состоялась водная часть парада (0+). В мероприятии приняли участие 24 единицы техники, находящейся на службе в МЧС России, линейном управлении МВД России на транспорте, Ространснадзоре, а также в распоряжении компании «Водолет». Корреспондент НИА «Нижний Новгород» наблюдал за действом с набережной Федоровского.

По реке прошли суда на воздушной подушке, спасательные гидроциклы, пожарный катер «Вьюн», патрульный катер «Сапфир», моторная яхта NorthSilver 1440, катера Laky 14M, БЛ-820, «Марлин 900 Cabin», КС-700, КС-701, «Корвет 850», а также пассажирские суда «Валдай» и «Метеор».

По реке прошли суда на воздушной подушке, спасательные гидроциклы, пожарный катер «Вьюн», патрульный катер «Сапфир», моторная яхта NorthSilver 1440, катера Laky 14M, БЛ-820, «Марлин 900 Cabin», КС-700, КС-701, «Корвет 850», а также пассажирские суда «Валдай» и «Метеор».

Отметим, что после водного парада было авиашоу с участием истребителей МиГ-29, реактивных самолетов и Ил-76.

Сообщалось, что День Победы в Нижнем Новгороде завершится салютом. Сегодня он прогремит в шести районах города. А в центре его запустят с двух точек.