Парад водной техники прошел 9 Мая в Нижнем Новгороде: фото и видео

В Нижнем Новгороде на реке Волга в День Победы состоялась водная часть парада (0+). В мероприятии приняли участие 24 единицы техники, находящейся на службе в МЧС России, линейном управлении МВД России на транспорте, Ространснадзоре, а также в распоряжении компании «Водолет». Корреспондент НИА «Нижний Новгород» наблюдал за действом с набережной Федоровского.