Парад водной техники прошел 9 Мая в Нижнем Новгороде: фото и видео

По реке прошли суда на воздушной подушке, спасательные гидроциклы, пожарный катер «Вьюн», патрульный катер «Сапфир», моторная яхта NorthSilver 1440, катера Laky 14M, БЛ-820, «Марлин 900 Cabin», КС-700, КС-701, «Корвет 850», а также пассажирские суда «Валдай» и «Метеор».
По реке прошли суда на воздушной подушке, спасательные гидроциклы, пожарный катер «Вьюн», патрульный катер «Сапфир», моторная яхта NorthSilver 1440, катера Laky 14M, БЛ-820, «Марлин 900 Cabin», КС-700, КС-701, «Корвет 850», а также пассажирские суда «Валдай» и «Метеор».
Отметим, что после водного парада было авиашоу с участием истребителей МиГ-29, реактивных самолетов и Ил-76.
Сообщалось, что День Победы в Нижнем Новгороде завершится салютом. Сегодня он прогремит в шести районах города. А в центре его запустят с двух точек.