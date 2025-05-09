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В Новороссийске отметили День Победы парадом и праздничными мероприятиями

На Кубани прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани прошли торжества в честь Дня Победы. Несмотря на то, что парад состоялся только в Новороссийске в закрытом формате, в городах и районах региона организованы памятные мероприятия.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии возложения цветов на Площади Героев в Новороссийске, почтив память павших воинов минутой молчания. В мероприятии участвовали также руководители краевых ведомств и силовых структур, депутаты, участники СВО, представители общественных и молодежных организаций, казачества и кадетских корпусов.

«Память о Великой Победе, доставшейся нам столь дорогой ценой, будет жить вечно. Война оставила глубокие раны в судьбах жителей нашей страны и края. Вечная слава тем, кто пал, защищая Родину», — говорит глава региона.

Напомним, что в Сочи к 80-летию Победы высадили сирень и туи, а в Анапе открыли стену памяти. Также в Краснодаре развернули Георгиевскую ленту в 1418 метров.