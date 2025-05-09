Башкирский город Белорецк может стать городом трудовой доблести

Власти Башкирии готовят заявку о присвоении еще одному городу в республике почетного звания город трудовой доблести. На сегодняшний день в регионе таким статусом обладают Уфы и Ишимбай.
Как заявил глава региона Радий Хабиров в разговоре с журналистами сегодня, 9 мая, власти планируют обратиться к Президенту с просьбой присвоить звание «Город трудовой доблести» Белорецку. В годы Великой Отечественной войны местный металлургический комбинат обеспечивал страну литьем, что имело важнейшее значение для достижения Победы.
— Белорецкий металлургический комбинат обеспечивал страну литьем, что было очень важно на тот момент. Президент всегда тепло говорил о республике, о ее жителях, Башкортостан — опорный регион страны. Это ответственность, на самом деле, ее надо высоко нести, — отметил в разговоре с журналистами Хабиров.
Глава Башкирии также рассказал, что сейчас ведется работа над установкой стелы трудовой доблести в Ишимбае. Этому городу присвоили почетное звание в этом году, в преддверии 80-летия Великой Победы.
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