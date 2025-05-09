Башкирский город Белорецк может стать городом трудовой доблести

— Белорецкий металлургический комбинат обеспечивал страну литьем, что было очень важно на тот момент. Президент всегда тепло говорил о республике, о ее жителях, Башкортостан — опорный регион страны. Это ответственность, на самом деле, ее надо высоко нести, — отметил в разговоре с журналистами Хабиров.