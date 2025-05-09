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В Петербурге после парада кавалерист попросил руки и сердца у своей коллеги

В День Победы на Исаакиевской площади развернулось трогательное событие. Полицейский-кавалерист Александр Малый сделал предложение своей возлюбленной Анне Соколовой, с которой они служат вместе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и ЛО.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

После проведения торжественной части парада Александр опустился на колено и попросил Анну стать его женой. Несколько сотен случайных прохожих стали свидетелями этого волнительного момента.

Анна с радостью ответила согласием, услышав в ответ торжественное «Ура» от сослуживцев и ликующие крики в толпе прохожих.

Александр и Анна знакомы с 2022 года, когда девушка пришла работать в кавалерийский взвод Спецполка ГУ МВД России. Между ними сразу возникла симпатия, которая со временем переросла в серьезные отношения. Совместная служба и общие интересы только укрепили их чувства.