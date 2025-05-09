Автопробег к 80-летию Победы объединил в Кишиневе сотни участников

«Нам обещали, что выдадут и следующие полосы, и встречную дорогу. К сожалению, многие участники не могли проехать на центральную улицу для того, чтобы принять участие в нашем пробеге. От Измаильской до улицы Пушкина нет свободного места. Это говорит о том, что многонациональный народ помнит и чтит эту дату», — отметил Тулянцев перед началом пробега.