Автопробег к 80-летию Победы объединил в Кишиневе сотни участников

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Марш Победы в Кишиневе продолжил автопробег «Победа — одна на всех!», стартовавший из центра Кишинева.
Около тысячи машин, в числе которых были как суперсовременные, так и ретро, растянулась по всему центру молдавской столицы, на несколько кварталов.
Участников автопробега набралось так много, что им было трудно проехать к месту сбора, заявил организатор мероприятия Игорь Тулянцев.
«Нам обещали, что выдадут и следующие полосы, и встречную дорогу. К сожалению, многие участники не могли проехать на центральную улицу для того, чтобы принять участие в нашем пробеге. От Измаильской до улицы Пушкина нет свободного места. Это говорит о том, что многонациональный народ помнит и чтит эту дату», — отметил Тулянцев перед началом пробега.
Несмотря на препоны, пробег стартовал успешно. Автомобилисты сигналили, из окон развевались красные полотнища знамен Победы.
«Мы отдаем дань памяти нашим предкам, если бы не они, нас бы здесь не было», — сказала одна из участниц автопробега «Победа — одна на всех».
Ранее Игорь Тулянцев отметил, что номер телефона автопробега неоднократно блокировался, и даже в День Победы власти Молдовы пошли на провокацию. Несмотря на это, гигантская колонна автопробега проследовала по улицам Кишинева.
Маршрут автопробега завершился у мемориала «Вечность». Здесь было развернуто гигантское Знамя Победы.