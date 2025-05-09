От Т-34 до «Искандеров»: как прошёл парад в Калининграде в День Победы

Как сообщает пресс-служба БФ, в параде сил Калининградского гарнизона приняли участие более 2 900 человек. Среди них — воспитанники Нахимовского военно-морского училища, школьники, кадеты, юнармейцы, студенты и курсанты, многие из которых — потомки героев, участвовавших в штурме Кёнигсберга, а также дети участников СВО. Завершили пешую колонну военнослужащие отдельной гвардейской Белостокской ордена Суворова, Александра Невского и Жукова бригады морской пехоты. Более тысячи военнослужащих бригады награждены орденами и медалями, пятеро стали Героями России.